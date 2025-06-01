Владимир Путин поговорил по телефону с губернатором Брянской области и главой РЖД

Глава государства выслушал доклады Александра Богомаза и Олега Белозерова о принимаемых в связи с ночными ЧП мерах Президент России Владимир Путин переговорил по телефону с губернатором Брянской области Александром Богомазом и руководителем РЖД Олегом Белозеровым.
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