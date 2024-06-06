Итак, США разрешили Нидерландам самостоятельно использовать размещённое на их территории американское ЯО.
Идет уже спор, куда конкретно ударить по Нидерландам. Гурулев - за ядреный удар
Комментарии
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Алексей Тан
А может самому Гурулёву?.... вдарить... по 3,14...е мешалкой,... подобные особи, понимают только, когда сами ... получают по голове, ... обломком кирпича.
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19 час.
Natalija Osminina
Зато как США Европу пугают!!! Не все немецкие предприятия сдриснули и побежали в США?? Сейчас побегут.А чтобы ни у кого не оставалось сомнений, что Россия сейчас будет бомбить, возможно ядерной, надо её к этому принудить хоть к какой-то агрессии по Европе.. Провокациями Европы и Украины- оскорблениями Путина и разрешением бомбить вглубь материнской России.
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13 час.
Вера смелых
На всяких ток-шоу можно спорить до усёру вот таким пропитым фейсам с другими боталами.Им себя хочется показать. Гурулев же, с самого начала СВО, только усиливает чувство отвращения к таким вот, публично доказавшим, что голова - это кость. Хотя прекрасно знает, что суммарная военная сила ,или мощь, западных стран несколько больше ,чем в одной России. Да, превосходство в количестве, которое они теоретически могут обрушить, как и планировали, на территорию России. И Гурулев должен это понимать. И знать сколько бомб и боеголовок с ядерной начинкой пиндосы разместили в Европке. И подлетное время ракет с ядерными боеголовками тоже должен знать. Но пенсионер, м.б., уже плохо и помнит.. А уж то, что западники не только ждут, но и провоцируют на повод для них попытаться сделать то, что хочется, он понимать обязан. Как и то, что начавшись, ядерный конфликт , даже с нашим преимуществом в качестве, и при отличных системах РЭБ, и прочих ништяках, все равно окажется болезненным для страны. Даже если всего одна бомба или ракета взорвётся... После Чернобыльской "аварии" радиация уплыла аж до Наглии...Если Медведев, как пугалка для Запада, вполне себе, то вот эти спекулянты с ток-шоу выглядят отвратительно. Не та тема для инфо-спекуляций...
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11 час.
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