Лыжи. Чемпионат Норвегии. Хайди Венг и Ниенге выиграли коньковые гонки с раздельным стартом, Клэбо – 4-й

Лыжные гонки Чемпионат Норвегии Ховден Мужчины 10 км, раздельный старт, свободный стиль 1. Мартин Левстрем Ниенге – 22.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «Низко рассуждать категориями, что Касаткина – предатель». Губерниев – о смене гражданства 12-й ракетки мира
- Тихонов о смене гражданства Касаткиной: «Я называю предателями таких, как она. А где у нас Чубайс? 19 вице-премьеров, 29 губернаторов свалили, все дети там живут. Чего вы к ней привязались?»
- Светлана Журова: «У Касаткиной особые причины сменить гражданство. Все о них знают, просто вслух не говорят лишний раз»
Свежие комментарии