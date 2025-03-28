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Лыжи. Чемпионат Норвегии. Хайди Венг и Ниенге выиграли коньковые гонки с раздельным стартом, Клэбо – 4-й

Лыжные гонки Чемпионат Норвегии Ховден Мужчины 10 км, раздельный старт, свободный стиль 1. Мартин Левстрем Ниенге – 22.

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