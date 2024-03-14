По какой причине "Боинг 787" потерял высоту

Перемещение сиденья в кабине — ключ в расследовании внезапной потери высоты самолета Boeing авиакомпании LATAM Airlines, повлекшей за собой ранения более 50 человек, сообщает авиационное издание Air Current.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии