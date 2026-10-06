Банк в Петербурге пытался пересмотреть решение суда, сославшись на дело Долиной

Российский банк попытался пересмотреть решение по спорному кредиту, ссылаясь на дело певицы Ларисы Долиной, но получил отказ.
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