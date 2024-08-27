Генерала МЧС России отдали под суд за махинации с песком на три миллиона рублей

Суд начал рассмотрение уголовного дела бывшего главы главного управления МЧС по Краснодарскому краю генерал-лейтенанта Олега Волынкина, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями при ремонте пожарных частей в Сочи.
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