Названа причина смерти звезды сериала «Друзья» Мэттью Перри

ЛОС-АНДЖЕЛЕС, 16 декабря, ФедералПресс. Причиной смерти известного американского актера Мэттью Перри стало воздействие кетамина, сообщает издание ТMZ со ссылкой на заключение медэксперта из округа Лос-Анджелес.
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