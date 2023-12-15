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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Названа причина смерти звезды сериала «Друзья» Мэттью Перри

Названа причина смерти звезды сериала «Друзья» Мэттью Перри

ЛОС-АНДЖЕЛЕС, 16 декабря, ФедералПресс. Причиной смерти известного американского актера Мэттью Перри стало воздействие кетамина, сообщает издание ТMZ со ссылкой на заключение медэксперта из округа Лос-Анджелес.

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