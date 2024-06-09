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За рулем

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Самый быстрый российский автомобиль BR03 – что говорят пилоты?

Самый быстрый российский автомобиль BR03 – что говорят пилоты?

Быстрейший российский гоночный автомобиль BR03, на котором экипаж команды SMP Racing завоевал Кубок России по гонкам на выносливость СМП РСКГ Эндуранс, представили потенциальным клиентам и журналистам на автодроме Moscow Raceway 6 июня 2024 года.

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