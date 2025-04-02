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"Почти неизбежно": к власти на Украине придут пророссийские силы

"Почти неизбежно": к власти на Украине придут пророссийские силы

После военного конфликта к власти на Украине могут прийти пророссийские силы. Так считает близкий к экс-президенту Украины и лидеру партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко* публицист и телеведущий Виталий Портников.

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