Жителям РФ рассказали о запрете пить чай на рабочем месте

Введение ограничений на употребление чая или пищи непосредственно на рабочем месте вполне допустимо со стороны работодателя, при условии, что данное положение закреплено во внутренних регламентах компании и работникам предоставлена возможность покидать рабочую зону во время перерыва на обед .
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