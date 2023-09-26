Сточный метод: штрафы за врез в канализацию и водопровод могут поднять

В России могут в разы вырасти штрафы за самовольное подключение к водопроводу и канализации. О необходимости усилить ответственность за эти нарушения говорится в проекте отзыва правительства на законопроект о поправках в КоАП, выяснили «Известия».
В России могут в разы вырасти штрафы за самовольное подключение к водопроводу и канализации. О необходимости усилить ответственность за эти нарушения говорится в проекте отзыва правительства на законопроект о поправках в КоАП, выяснили «Известия».
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