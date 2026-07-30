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Институт археологии Севера представил 3D-модель Обдорского острога

Институт археологии Севера представил 3D-модель Обдорского острога

Специалисты Института археологии Севера создали детализированную 3D-модель Обдорского острога и приступили к работе над цифровыми копиями Васильевской церкви и уникальной барки, использовавшейся для доставки стройматериалов.

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