Институт археологии Севера представил 3D-модель Обдорского острога

Специалисты Института археологии Севера создали детализированную 3D-модель Обдорского острога и приступили к работе над цифровыми копиями Васильевской церкви и уникальной барки, использовавшейся для доставки стройматериалов.
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