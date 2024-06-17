Власти Омска говорят, что кондукторы по просьбе пассажиров должны включать кондиционеры в общественном транспорте.
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Власти Омска говорят, что кондукторы по просьбе пассажиров должны включать кондиционеры в общественном транспорте.