«Тобол» планирует сменить главного тренера (А. Калжанов)

По сообщениям бывшего спортивного директора «Актобе» Асхата Калжанова, руководство Костанайской области занимается поисками на пост главного тренера ФК «Тобол» специалиста-иностранца.

Вернуться к статье
Обсудить
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх