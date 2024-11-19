День ракетных войск и артиллерии в России и Беларуси День ракетных войск и артиллерии отмечается ежегодно 19 ноября в России и Беларуси.
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День ракетных войск и артиллерии в России и Беларуси День ракетных войск и артиллерии отмечается ежегодно 19 ноября в России и Беларуси.
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