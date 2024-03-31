Румыния впервые начнет оформлять гражданам России шенгенские визы с 31 марта

Заявление можно будет подать только в консульство, румынских визовых центров пока нет. Насколько легко будет получить такую визу и станет ли эта возможность популярна среди путешественников?У россиян стало больше возможностей получить шенгенскую визу.
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