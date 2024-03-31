Business FM
MainЛЕНТАФИНАНСЫПОЛИТИКАОБЩЕСТВОПРАВОАВТОНЕДВИЖИМОСТЬ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Business FM

65 806 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Алферов
    Пока народ не поймёт, что враг-США и массово не поддержит Лидера В.Путина в борьбе за свободу,за истинный суверенитет...Минобороны: над Б...
  • Eduard
    Правильно,фиг Голандии!Х5 принудительно ...
  • Eduard
    Давно это надо было стелать,причем во времена кражи нашего "Крымского золота",что Нидерланды удерживают незаконно!«Пятерочку» избав...

Румыния впервые начнет оформлять гражданам России шенгенские визы с 31 марта

Румыния впервые начнет оформлять гражданам России шенгенские визы с 31 марта

Заявление можно будет подать только в консульство, румынских визовых центров пока нет. Насколько легко будет получить такую визу и станет ли эта возможность популярна среди путешественников?У россиян стало больше возможностей получить шенгенскую визу.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх