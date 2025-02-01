Немецкий профессор Ханс Бернхард Вольф в своем докладе, который он представил в Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов, назвал "позорной" министра иностранных дел Германии Анналену Бербок.
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