Тайная доктрина
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Тайная доктрина

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Маск раскрыл шокирующие подробности о деятельности USAID

Маск раскрыл шокирующие подробности о деятельности USAID

Маск раскрыл шокирующие подробности о деятельности USAID МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Агентство США по международному развитию USAID выделяло средства для исследований в области биологического оружия, заявил американский предприниматель и глава нового департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск в соцсети X.

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