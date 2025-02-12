Хит авиавыставки в небе: яркие кадры испытательного полёта Cу-57 на Aero India

Кадры испытательного полёта российского Су-57 пятого поколения на Aero India 2025 в Бангалоре. Истребитель впечатлил гостей авиационно-космической выставки, а США после его показа отказались проводить демонстрационный полёт американского F-35А.
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