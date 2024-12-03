Российские военные создали буферную зону в Запорожской области

ВС России с помощью беспилотников создали буферную зону в Запорожской области. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил разведчик-пулеметчик отдельной бригады специального назначения ЮВО с позывным Шахтер.
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