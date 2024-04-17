В ОДКБ послали недвусмысленный сигнал Армении из-за её русофобского хода: "Вспомните о рисках"

Генсек Тасмагамбетов в очередной раз подтвердил, что Ереван сократил своё участие в деятельности блокаВ феврале текущего года власти Армении решили "заморозить" членство в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
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