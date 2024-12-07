Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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Смена принципа лояльности

Смена принципа лояльности

Не устаю писать и говорить о том, что мы переживаем кризис не западной и не капиталистической (или какой-либо ещё) системы, мы переживаем кризис глобальной системы, постидеологической, постмодернистской системы, в рамках которой квазикоммунистический Китай эффективно взаимодействовал с квазикапиталистическими Соединёнными Штатами, когда «левые» режимы в Африке легко превращались в «правые» и обратно, когда традиционный коллективный Запад, незаметно для самого себя, превратился из праволиберального в леволиберальный.

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