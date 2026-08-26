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Курские новости

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Завершилась регистрация кандидатов на выборы в России

Завершилась регистрация кандидатов на выборы в России

Доля отказов в регистрации кандидатов оказалась минимальной по сравнению с выборами пятилетней давности, при этом наибольшее число одномандатников зарегистрировано у «Справедливой России» — 223 кандидата.

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