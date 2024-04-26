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Наш район Южнопортовый

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Собянин: Москва предоставит новые меры поддержки промпредприятиям

Собянин: Москва предоставит новые меры поддержки промпредприятиям

Предприятия должны будут использовать и затем выкупить оборудование, приобретенное в рамках лизингового договора Сергей Собянин в своем телеграм-канале сообщает, что Московскому фонду поддержки промышленности и предпринимательства было выделено дополнительно 400 миллионов рублей для привлечения около 2,5 миллиарда рублей инвестиций в современные технологии на городских производствах.

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