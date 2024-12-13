Т-Банк опровергает сбои в работе терминалов Visa и Mastercard

Т-Банк подтвердил стабильную работу своих терминалов и банкоматов, которые своевременно обновлены и продолжают поддерживать операции с картами Visa и Mastercard, несмотря на предыдущие сообщения о возможных сбоях.
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