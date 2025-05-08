Белоусов одним словом ответил на вопрос о своей одежде на парад Победы в Москве

Министр обороны России Андрей Белоусов в беседе с журналистами не уточнил, в какой форме ― гражданской или военной ― он будет принимать парад в Москве в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
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