"Творится кошмар, людей гонят, как скот": Откровения русского оператора дронов из Крынок

Почему наши никак не могут взять Крынки и нужно ли их вообще брать? Как воюют штурмовики и как в бою спасает Иисусова молитва? Об этом и многом другом Царьграду рассказал руководитель учебного центра БПЛА, воевавший на побережье Днепра, охотившийся на скоростные лодки противника.
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