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Нижегородская правда

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Двое нижегородцев вошли в число лучших на Фестивале русского хоккея в Иркутске

Двое нижегородцев вошли в число лучших на Фестивале русского хоккея в Иркутске

Воспитанники ХК «Старт» Юрий Иванчиков и Егор Петров, выступавшие за сборную России‑2, вошли в число лучших игроков на Фестивале русского хоккея «Единство нации», который прошёл в Иркутске.

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