Американцы унизительно просят

Сергей Елисеев

Пиндосы уважают только силу. И хуситы доказывают свою волю не на словах, а на деле. А тонуть в открытом море пиндосам страшно, они не воины, а обычные пиздуны, вот и пытаются договориться с теми, с кто плевать хотел на их уговоры.