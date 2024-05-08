На фоне продолжающихся атак хуситов на корабли и суда связанные с США, Британией и Израилем, уже не первый месяц ходят слухи, что США кулуарно пытаюстя договориться с хуситами, чтобы как-то их остановить.
Американцы унизительно просят
Комментарии
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Сергей Елисеев
Пиндосы уважают только силу. И хуситы доказывают свою волю не на словах, а на деле. А тонуть в открытом море пиндосам страшно, они не воины, а обычные пиздуны, вот и пытаются договориться с теми, с кто плевать хотел на их уговоры.
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12 час.
МС
Марина Свобода
ай да хуситы, ай да сукины дети. Молодцы !!!
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12 час.
Андрей Тихонов
А наша шойгу ссыт сбить амерский беспилотник а Черном море
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3 час.
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