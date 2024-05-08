Информационный ...
По городам и странамБлогКолонки
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Информационный марафон - стартуем

22 336 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Тихонов
    А наша шойгу ссыт сбить амерский беспилотник а Черном мореАмериканцы унизит...
  • Инна Каракеян
    Самый большой и  гнилой  червяк это вы и подобные вам депутатыДепутатка Собканю...
  • фарид сабиров
    Давно пора вышвырнуть всю команду поССЫлов блядьритании . На кой черт они в РОССИИ, пользы О , а вреда вагон.Британия высылает...

Американцы унизительно просят

Американцы унизительно просят

На фоне продолжающихся атак хуситов на корабли и суда связанные с США, Британией и Израилем, уже не первый месяц ходят слухи, что США кулуарно пытаюстя договориться с хуситами, чтобы как-то их остановить.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей Елисеев
Пиндосы уважают только силу. И хуситы доказывают свою волю не на словах, а на деле. А тонуть в открытом море пиндосам страшно, они не воины, а обычные пиздуны, вот и пытаются договориться с теми, с кто плевать хотел на их уговоры.
Ответить
12 час.
МС
Марина Свобода
ай да хуситы, ай да сукины дети. Молодцы !!!
Ответить
12 час.
Андрей Тихонов
А наша шойгу ссыт сбить амерский беспилотник а Черном море
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх