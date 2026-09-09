Летняя жара сохранится в Омской области и на выходных. Синоптики опубликовали прогноз погоды на ближайшие три дня - делимся им в видео ☝️.
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