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Компактвэн столкнулся с фурой в Забайкалье: два ребёнка с родителями в больнице

Компактвэн столкнулся с фурой в Забайкалье: два ребёнка с родителями в больнице

Как отмечают в регигнальном управлении ГИБДД, водитель и три пассажира компактвэна, в числе которых оказались два несовершеннолетних, с травмами были госпитализированы на карете скорой помощи.

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