Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Бойцы ВС РФ подорвали MaxxPro на минном шлагбауме при помощи робота

Бойцы ВС РФ подорвали MaxxPro на минном шлагбауме при помощи робота

Военные инженеры группировки войск «Запад» на минном шлагбауме подорвали бронемашину MaxxPro американского производства в Харьковской области - ВСУ на ней пытались прорваться сквозь контролируемый российскими подразделениями участок дороги.

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