Халява: Electronic Arts запустила бесплатную раздачу The Sims 4 My First Pet Stuff, которая прод...

Халява: Electronic Arts запустила бесплатную раздачу The Sims 4 My First Pet Stuff, которая продлится до 2024 годаКомпания Electronic Arts решила сделать подарок фанатам симулятора жизни The Sims 4 и запустила бесплатную раздачу дополнения My First Pet Stuff.
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