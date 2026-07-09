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Участники Большой математической мастерской в АГУ оптимизируют график работы отделений банка

Участники Большой математической мастерской в АГУ оптимизируют график работы отделений банка

Оптимизация банковских процессов: студенты АГУ решают задачу для «Совкомбанк Технологии» Команда студентов АГУ и МГГТК АГУ под руководством Марины Леоновой работает над проектом по оптимизации графиков работы сотрудников отделений «Совкомбанка».

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