Компания Indeed отменяет дни "ментального здоровья" для своих сотрудников

Indeed Inc., онлайн-компания по поиску работы, отменяет ежемесячные дни психического здоровья, которые она ввела во время пандемии, присоединившись к растущей группе фирм, сокращающих льготы, которые они спешили предоставить во время кризиса Covid-19.
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