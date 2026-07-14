Илон Маск пообещал удалить все данные пользователей после скандала с утечкой кода через Grok Build CLI

xAI экстренно изменила работу ИИ-инструмента Grok после обвинений в краже личных ключейКомпания xAI экстренно изменила работу инструмента Grok Build CLI после публикации исследования, показавшего, что он автоматически загружал на серверы компании не только файлы, необходимые для выполнения запроса, но и полные Git-репозитории с историей изменений.