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Илон Маск пообещал удалить все данные пользователей после скандала с утечкой кода через Grok Build CLI

Илон Маск пообещал удалить все данные пользователей после скандала с утечкой кода через Grok Build CLI

xAI экстренно изменила работу ИИ-инструмента Grok после обвинений в краже личных ключейКомпания xAI экстренно изменила работу инструмента Grok Build CLI после публикации исследования, показавшего, что он автоматически загружал на серверы компании не только файлы, необходимые для выполнения запроса, но и полные Git-репозитории с историей изменений.

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