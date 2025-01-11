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Глава екатеринбургской епархии прокомментировал идею о батюшках для СМИ

Глава екатеринбургской епархии прокомментировал идею о батюшках для СМИ

Батюшек прикрепят к свердловским редакциям по желаю последних. Такой способ сблизить церковь и общество, напомним, предложил Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений на встрече с руководителями СМИ.

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