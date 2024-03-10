Бородина провела свой день рождения на Алтае

Ксения Бородина отметила свой 41-й день рождения в Республике Алтай в кругу своих близких друзей. Она поделилась своими эмоциями в социальных сетях, где отметила, что нет ничего лучше, чем совместное путешествие с 18 самыми любимыми людьми.