Собянин: Летевший к Москве беспилотник уничтожен в Раменском городском округе

На месте происшествия работают экстренные службы Сегодня утром, 12 марта, в Раменском городском округе столицы был сбит беспилотный летательный аппарат (БПЛА) силами противовоздушной обороны (ПВО), который пытался пролететь на Москву.
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