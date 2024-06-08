Вячеслав Rfvtytd

Сейчас Зеля ,это зиц-председатель Фунт и все,что он приобрел это так на временное пользование и все это вернётся настоящим хозяевам ,которые сидят в Вашингтоне,даже не тем кто в Брюсселе,они такие же Фунты,а Зелина доля это сидеть потом ,если повезёт ,а так кончат его и скажут несчастный случай или самоубийство или передоз,вот и вся его яркая но недолгая жизнь.