Знаете, что меня больше всего поражает во всей этой ситуации с копателями древних морей и их "западными партнёрами"? Все те люди, которые от щедрот выделяют бывшему клоуну деньги американских и европейских налогоплательщиков, прекрасно знают, что всё будет разворовано.
Вот куда идут деньги западных налогоплательщиков. Бывший комик купил на Северном Кипре отель-казино
Комментарии
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Вячеслав Rfvtytd
Сейчас Зеля ,это зиц-председатель Фунт и все,что он приобрел это так на временное пользование и все это вернётся настоящим хозяевам ,которые сидят в Вашингтоне,даже не тем кто в Брюсселе,они такие же Фунты,а Зелина доля это сидеть потом ,если повезёт ,а так кончат его и скажут несчастный случай или самоубийство или передоз,вот и вся его яркая но недолгая жизнь.
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14 час.
М
Мария
Войну наркошибздик не кончит, пока не займёт в списке самых богатых людей мира первое место.
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1 час.
Петр СОВЕТСКИЙ
Это у нас прекрасно получается, видеть и соринку в чужом глазу, а в своем и бревно не замечаем.
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46 мин.
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