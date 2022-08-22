В Омской области госавтоинспекторы оперативно доставили в больницу травмированного ребенка

В дневное время экипаж дорожно-патрульной службы ОМВД России по Омскому району в составе инспекторов ДПС младшего лейтенанта полиции Дмитрия Хабутинова и прапорщика полиции Даурена Баянова нес службу на автодороге «Омск - Нижняя Омска».