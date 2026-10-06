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RT Russia

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Собянин сообщил об уничтожении ещё 29 летевших на Москву БПЛА

Собянин сообщил об уничтожении ещё 29 летевших на Москву БПЛА

Российские средства ПВО уничтожили ещё 29 беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

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