Собянин сообщил об уничтожении ещё 29 летевших на Москву БПЛА

Российские средства ПВО уничтожили ещё 29 беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
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