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Царьград

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СК России начал проверку после избиения жителя в Воробьево

СК России начал проверку после избиения жителя в Воробьево

В деревне Воробьево в Гагаринском районе распространилось видео с избиением местного жителя. Следственные органы СК России по Смоленской области начали проверки по факту инцидента и предполагаемого самоуправства со стороны электросетевой компании.

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