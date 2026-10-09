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Регионы России

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Пожар и дроны атаковали дата-центры «Яндекса», вызвав сбои в Рунете

Пожар и дроны атаковали дата-центры «Яндекса», вызвав сбои в Рунете

8 октября в результате атаки беспилотников в Рязани была повреждена инфраструктура дата-центра «Яндекса» в Сасово, что привело к масштабному пожару.

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