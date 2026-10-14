Дженсен Хуанг анонсировал в Париже новый транш инвестиций — за год компания уже разместила в Европе $8, а теперь финансирует французские стартапы от робототехники до медицинских платформ Глава Nvidia Дженсен Хуанг объявил в Париже о планах вложить ещё $2 миллиарда в европейские ИИ-проекты в течение ближайшей недели.
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