Дженсен Хуанг анонсировал в Париже новый транш инвестиций — за год компания уже разместила в Европе $8, а теперь финансирует французские стартапы от робототехники до медицинских платформ Глава Nvidia Дженсен Хуанг объявил в Париже о планах вложить ещё $2 миллиарда в европейские ИИ-проекты в течение ближайшей недели.