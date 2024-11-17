Четвертый этап Гран-при России по фигурному катанию выиграла Аделия Петросян

Следующий этап этого турнира пройдёт в Петербурге с 21 по 22 ноября Четвёртый этап Гран-при России по фигурному катанию, который проходит в Москве, выиграла Аделия Петросян из команды Этери Тутберидзе Чемпионка России набрала 251,57 балла (86,37 балла за короткую программу и 165,20 балла за произвольную программу).