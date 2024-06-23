КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА ИЛЬЯ ГОЛОВНЁВ СЫРСКОМУ ДАЛИ 45 ДНЕЙ: НАСТУПЛЕНИЕ ВСУ НА ДВУХ НАПРАВЛЕНИЯХ БУДЕТ МОЩНЫМ И ВНЕЗАПНЫМ Согласно информации источника, Зеленский на ставке потребовал от военного командования усилить мобилизацию и начать контрнаступление в ближайшие месяцы.