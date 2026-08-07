«Нам они тоже нужны»: Трамп похоронил последние надежды Киева на получение ракет Дональд Трамп подтвердил ранее озвученную информацию, что Украин.
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«Нам они тоже нужны»: Трамп похоронил последние надежды Киева на получение ракет Дональд Трамп подтвердил ранее озвученную информацию, что Украин.
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