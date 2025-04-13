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Взрывы в Сумах: что известно о ситуации на Украине утром 13 апреля?

Взрывы в Сумах: что известно о ситуации на Украине утром 13 апреля?

Утром 13 апреля в городе Сумы на Украине прозвучали два мощных взрыва. Сигнал воздушной тревоги был объявлен в Киеве и ряде областей, включая Полтавскую и Днепропетровскую, как сообщила карта украинского Министерства цифровой трансформации.

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