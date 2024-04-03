Глава Крыма Сергей Аксенов: «Спортсмены от Республики Крым на Олимпиаду не поедут. МОК предал олимпийские принципы»

«Спортсмены от Республики Крым на Олимпиаду в Париже не поедут. Полностью поддерживаю их решение. Международный олимпийский комитет предал олимпийские принципы, превратился в инструмент политической мести и сведения счетов с неугодными Западу странами.
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